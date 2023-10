Chiamati alle urne circa 30 milioni di persone

Seggi aperti in Polonia dove oggi si vota per eleggere i 460 membri della Camera e i 100 del Senato. Il leader di “Piattaforma Civica”, Donald Tusk, ha votato domenica mattina. Il partito dell’ ex primo ministro polacco ed ex presidente dell’UE promette di ripristinare legami più forti con l’Unione europea e di sanare le spaccature nella società polacca. La sfida è tra il primo ministro uscente, Mateusz Morawiecki, e Donald Tusk. Chiamati alle urne circa 30 milioni di persone. I seggi chiuderanno alle 21.

