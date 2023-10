La sfida è tra il primo ministro uscente, Mateusz Morawiecki, e l'ex premier ed ex presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk

Si sono aperti alle 7 i seggi in Polonia dove oggi si vota per eleggere i 460 membri della Camera ed i 100 del Senato. La sfida è tra il primo ministro uscente, Mateusz Morawiecki, e l’ex premier ed ex presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Chiamati alle urne sono circa 30 milioni di persone. I seggi chiuderanno alle 21.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata