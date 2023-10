Tra loro ci sono molti bambini

Prosegue l’emergenza nella Striscia di Gaza dove molti palestinesi, colpiti dagli attacchi di Israele, vengono trasportati in ospedale. Queste immagini arrivano dall’ospedale di Al-Aqsa. Molti, tra adulti e bambini, vengono trasportati d’urgenza per ricevere le cure. Il ministero della Sanit√† di Gaza ha dichiarato che oltre 2.200 persone sono state uccise nel territorio, tra cui 724 bambini e 458 donne. Lo Stato ebraico, invece, ha rinnovato l’appello, chiedendo alla popolazione di evacuare la parte Nord della Striscia in previsione di un massiccio attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata