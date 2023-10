Decine di migliaia di iracheni riuniti in piazza Tahrir

Decine di migliaia di persone si sono riunite in piazza Tahrir, nel centro di Baghdad, in Iraq, per mostrare solidarietà al popolo palestinese. La folla ha protestato per gli attacchi israeliani su Gaza bruciando la bandiera dello Stato ebraico. Manifestazioni simili sono attese anche in Libano, Siria e altri Paesi arabi dopo le preghiere pomeridiane del venerdì. Questi tumulti arrivano mentre Israele sembra prepararsi a una pesante offensiva sulla Striscia. L’esercito di Netanyahu avrebbe dato ordine di evacuazione alla popolazione palestinese che si trova a Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata