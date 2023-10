L'esercito di Tel Aviv prepara l'offensiva via terra

Le forze di Difesa israeliane Idf “chiedono l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case verso sud per la loro sicurezza e protezione e di spostarsi nell’area a sud del Wadi Gaza”. L’avvertimento lanciato in vista della possibile offensiva di terra dello Stato ebraico. A parlare, in un videomessaggio è il tenente colonnello dell’esercito israeliano Jonathan Conricus.

