Alcune centinaia di persone hanno partecipato a Milano al presidio per la pace in Medioriente, su piazzale Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale, organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, Anpi, Arci, Auser, Casa della Carita’ A.Abriani, Cgil Milano, Cnca Lombardia, Ecoistituto della Valle del Ticino, Emergency, Laudato Si’ alleanza per il clima, la terra e la giustizia sociale, Partito Democratico e Rifondazione Comunista. La manifestazione è cominciata sulle note di “Imagine” di John Lennon mentre sulla piazza è stato steso un enorme drappo con l’arcobaleno e la scritta ‘pace’. Alcuni manifestanti hanno addosso la bandiera palestinese mentre non sono presenti sulla piazza bandiere o rappresentanti della comunità israeliana.

