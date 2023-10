Il presidente ungherese contro le proteste pro Palestina

Viktor Orbán, durante una trasmissione in radio, ha affermato che non consentirà che vengano organizzate manifestazioni pro Palestina in Ungheria. “Rappresenterebbe di per sé una minaccia terroristica. Non daremo alcun permesso”, ha detto il primo ministro ungherese. Venerdì 13 ottobre era prevista una protesta in solidarietà del popolo palestinese a Budapest ma la polizia l’ha vietata affermando che “metterebbe in pericolo la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico”.

