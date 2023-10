Il guidatore ha cercato di eludere un controllo della polizia

Nel sud della Germania un veicolo carico di migranti ha cercato di eludere un controllo della polizia ed è uscito ad alta velocità da un’autostrada, schiantandosi e uccidendo sette persone, tra cui un bambino. L’incidente è avvenuto oggi, venerdì 13 ottobre, nei pressi di Muehldorf, a est di Monaco, sull’autostrada A94, che porta verso il confine austriaco. Dopo essere uscito di strada il veicolo si è ribaltato. Su X la polizia ha scritto che secondo le prime indagini si trattava di un veicolo utilizzato dai trafficanti di migranti “con più di 20 persone a bordo”. I pubblici ministeri hanno aperto un’indagine per omicidio. Secondo l’agenzia tedesca Dpa diverse altre persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state subito trasferite negli ospedali vicini.

Sedici persone ferite

Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno bavarese, Joachim Herrmann, il bilancio dello schianto riporta anche 16 persone ferite, alcune in condizioni gravi. “Il comportamento disumano del trafficante, che è rimasto ferito nell’incidente e voleva evitare di essere fermato dalla polizia federale solo per salvarsi la pelle, lascia senza parole”, ha affermato Herrmann, secondo cui l’incidente dimostra “quanto sia importante rafforzare ulteriormente i controlli immediati alle frontiere per fermare i trafficanti già al confine”.

