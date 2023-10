A causa della minaccia di un attentato ad un aereo proveniente da Teheran, le operazioni di volo all’aeroporto di Amburgo sono state completamente interrotte. Dalle 12.40 (ora locale) non ci sono stati né decolli né atterraggi, ha dichiarato un portavoce dell’aeroporto alla Dpa. Un portavoce della polizia federale ha riferito che questa mattina la polizia federale ha ricevuto un’e-mail in cui si minacciava di attaccare l’aereo Teheran-Amburgo. La minaccia viene presa molto sul serio. L’aereo è atterrato ad Amburgo intorno alle 12.20 e ora si trova in una zona di sicurezza. I 198 passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio hanno lasciato l’aereo e sono ora sottoposti a controlli di sicurezza in un’area separata. L’aereo e i bagagli sono stati perquisiti.

