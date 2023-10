L'aggressore, un ex allievo della scuola di origine cecena, è stato fermato. Avrebbe gridato "Allah Akbar"

Un attacco con un coltello è avvenuto stamattina intorno alle 11 in un liceo di Arras, nel nord della Francia: Lo riporta l’emittente Bfmtv, riferendo che un insegnante è morto e diverse altre persone sono rimaste ferite. L’aggressore è stato fermato dalla polizia, secondo quanto ha riferito il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin: “Un’operazione di polizia ha avuto luogo al liceo Gambetta ad Arras. L’autore dei fatti è stato fermato dalla polizia”, ha scritto il ministro su X. L’emittente francese Bfmtv cita informazioni in proprio possesso secondo cui l’assalitore ha gridato “Allah Akbar”.

Assalitore è ex allievo

Sarebbe un ex allievo della scuola la persona che stamattina intorno alle 11 ha condotto l’attacco. Lo riferisce l’emittente France Info, citando fonti di polizia. Secondo la stessa radio, l’assalitore ha accoltellato due professori e un tecnico. Il bilancio, filtrato sempre da fonti di polizia, sarebbe quindi di un professore ucciso e due feriti.

Assalitore è un ventenne di origine cecena

Secondo l’emittente francese Bfmtv, l’assalitore sarebbe un ventenne di origine cecena.

Fermato anche il fratello dell’assalitore

È stato fermato anche il fratello del presunto responsabile dell’attacco. Lo riporta l’emittente Bfmtv, citando la polizia.

Aggressore era schedato per rischio radicalizzazione

Il responsabile dell’attacco era ‘fiché S’, cioè ‘schedato S’, vale a dire monitorato dalla sicurezza francese per rischio radicalizzazione. Lo riportano diversi media francesi citando fonti di polizia.

Indaga la procura antiterrorismo

La Procura nazionale antiterrorismo ha preso in carico le indagini relative all’attacco. Lo riportano i media francesi. L’indagine verte sulle accuse di “omicidio in relazione a un’impresa terroristica“, “tentato omicidio in relazione a un’impresa terroristica” e “associazione terroristica per la preparazione di reati contro la persona“, scrive Bfmtv.

