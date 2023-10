Milano, 9 ott. (LaPresse) – Almeno 20 esplosioni sono avvenute nella notte in Corsica e hanno danneggiato abitazioni, per lo più seconde case. Il Fronte Nazionale di Liberazione della Corsica (FLNC) ha rivendicato questa serie di azioni. “Non abbiamo un destino comune con la Francia”, ha fatto sapere il Flnc in un comunicato inviato al quotidiano francese con sede ad Ajaccio ‘Corse-Matin’.

