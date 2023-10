Migliaia di persone sono scese in strada condannando gli attacchi dello Stato ebraico

Migliaia di persone sono scese in strada a Ramallah, in Cisgiordania, per protestare contro gli attacchi di Israele. Nel centro città i manifestanti hanno sventolato bandiere della Palestina e di Hamas e hanno esposto cartelli di condanna per l’uccisione di civili a Gaza. È trascorsa quasi una settimana da quando sono iniziati i conflitti, il 7 ottobre scorso. Il bilancio delle vittime, sia israeliane che palestinesi, continua ad aumentare. Lo Stato ebraico, intanto, ha ordinato l’evacuazione della parte Nord della Striscia, costringendo oltre 1,1 milioni di abitanti ad abbandonare le proprie case in previsione di una massiccia offensiva sul territorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata