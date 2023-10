E’ stato arrestato dalla polizia di Pechino l’uomo sospettato dell’aggressione ai danni di un diplomatico israeliano. Si tratta di un uomo straniero di 53 anni che lavora nel settore delle piccole merci a Pechino. Lo riporta il Global Times. L’aggressione ai danni dell’uomo di 50 anni, è avvenuta nel quartiere Chaoyang di Pechino. Sul caso le autorità locali stanno ancora indagando.

Il ministero israeliano: “Diplomatico in condizioni stabili”

Il ministero degli Esteri israeliano ha spiegato che il diplomatico è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili. È in corso un’indagine sul movente dell’attacco che, precisa il ministero degli Esteri israeliano, non è avvenuto all’amabasciata. Agli israeliani e agli ebrei di tutto il mondo è stato consigliato di stare in allerta oggi, giornata in cui Hamas ha indetto una ‘giornata di rabbia’.

