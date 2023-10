Nella città vive una numerosa comunità ebraica

La polizia belga ha evacuato la stazione centrale di Anversa per indagare su un pacco sospetto. In un comunicato, la polizia della città portuale di 500.000 abitanti ha invitato tutti a evitare la stazione, poiché “tutte le entrate sono state chiuse e l’edificio è stato evacuato”. Ad Anversa vive una numerosa comunità ebraica e il Belgio è in stato di massima allerta dopo gli attacchi di Hamas in Israele.

