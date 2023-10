Il racconto di Martin Doussau, insegnante nell'istituto di Arras: "Ci siamo messi al riparo, barricando la porta"

Un attacco con un coltello è avvenuto, la mattina di venerdì 13 ottobre intorno alle 11, in un liceo di Arras, nel nord della Francia. Un insegnante è morto e due persone sono rimaste ferite. Secondo i media transaplini, l’aggressore, un 20enne di origine cecena ed ex alunno della scuola, avrebbe gridato “Allah Akbar“. Il responsabile dell’attacco, inoltre, era era schedato e monitorato dalla sicurezza francese per rischio radicalizzazione. “Sono stato inseguito dall’aggressore che mi ha chiesto se insegno storia. Mi ha inseguito”, ha raccontato Martin Doussau, un insegnate dell’istituto che è riuscito a salvarsi. “Ci siamo messi al riparo, barricando la porta. Non è andato oltre. Ho pensato che si trattasse di un problema politico non legato alla scuola o a un regolamento di conti”, ha aggiunto.

