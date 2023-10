Il presidente Usa in un discorso ai leader delle comunità ebraiche

“Hamas è puro male“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso ai leader delle comunità ebraiche alla Casa Bianca. Per Biden l’attacco di Hamas “non è solo terrore, ma pura malvagità. Questo attacco è stata una campagna di pura crudeltà contro il popolo ebraico”, definendo il sabato dell’offensiva di Hamas il giorno più mortale per gli ebrei dai tempi dell’Olocausto.

