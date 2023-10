Il presidente americano: "Nessuno pensi di trarre vantaggio dalla crisi"

Secondo discorso del presidente americano, Joe Biden, dopo gli attacchi di Hamas contro Israele. Il leader della Casa Bianca ha detto che ci sono momenti in cui il “male” si scatena nel mondo, e Israele ha vissuto uno di questi momenti. “Lo scopo dichiarato” di Hamas, ha dichiarato, “è uccidere gli ebrei”. Ricordando le atrocità commesse dal gruppo terroristico, Biden ha paragonato le azioni di Hamas alle “peggiori carneficine dell’Isis”. Per questo, ha proseguito, “siamo al fianco di Israele e garantiremo che abbia ciò di cui ha bisogno per prendersi cura dei suoi cittadini, difendersi e rispondere a questo attacco“.

Quattordici americani uccisi da Hamas

Biden ha detto anche che ci sono 14 cittadini statunitensi tra le vittime dell’attacco di Hamas di sabato 7 ottobre. Il presidente Usa ha confermato inoltre che nelle mani del gruppo terrorista a Gaza ci sono anche ostaggi Usa.

“Israele ha il diritto e dovere di rispondere”

“Come ogni nazione del mondo, Israele ha il diritto e anche il dovere di rispondere a questi attacchi malvagi“, ha specificato Biden ribadendo il supporto Usa allo stato ebraico. Riferendo della telefonata avuta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Biden ha detto che la risposta dovrà essere “rapida, decisiva e travolgente”.

“Nessuno pensi di trarre vantaggio dalla situazione”

Il leader americano ha però anche avvertito: nessun “Paese o organizzazione” pensi di trarre vantaggio dalla attuale crisi in Medioriente. Biden ha anche ricordato la telefonata avuta ieri con i leader di Francia, Germania, Italia e Regno Unito per “coordinare la risposta unitaria” alla crisi in corso.

Usa pronti a rafforzare presenza militare

Gli Stati Uniti stanno affrettando l’invio di “ulteriori aiuti militari” a Israele, comprese le munizioni per il sistema di difesa aerea Iron Dome, ha poi annunciato Biden. Ha sottolineato che “garantiremo che Israele non sia a corto di questi asset critici per difendere le sue città e i suoi cittadini”. Biden ha inoltre ricordato che gli Usa hanno “rafforzato” la loro postura militare nella regione per “rafforzare la nostra deterrenza” e dopo l’invio nel Mediterraneo orientale del gruppo di attacco della portaerei Gerald Ford sono pronti a spostare “ulteriori asset se necessario”.

