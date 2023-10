Munizioni per sistemi di difesa aerea, per aviazione ad alta precisione, armi anticarro e attrezzature per contrastare i droni russi

In occasione del Gruppo di contatto della Nato, il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina del valore di 200 milioni di dollari. Lo riporta Ukrainska Pravda.

“Sono orgoglioso che gli Stati Uniti annunceranno il loro ultimo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina del valore di 200 milioni di dollari”, ha affermato Austin, aggiungendo che i nuovi aiuti comprenderanno munizioni per sistemi di difesa aerea, munizioni per artiglieria e missili, munizioni per aviazione ad alta precisione, armi anticarro e attrezzature per contrastare i droni russi. “Ciò porta l’impegno totale americano a 43,9 miliardi di dollari dall’inizio della guerra di Putin”, ha aggiunto Austin.

“Siamo qui per soddisfare le esigenze più urgenti dell’Ucraina, in particolare per la difesa aerea e le munizioni. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi pacchetti di sostegno che molti paesi qui stanno preparando”, ha affermato Austin, specificando che il pacchetto comprende “munizioni Aim-9 per un nuovo sistema di difesa aerea che presto consegneremo all’Ucraina, nonché munizioni per artiglieria e razzi e munizioni aeree di precisione”.

