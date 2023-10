Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, assieme ai loro ministri, stanno tenendo una seconda giornata di riunioni ad Amburgo, in Germania. Al centro del tavolo di discussione c’è la guerra in Medioriente tra Israele e Hamas. Il conflitto, scoppiato sabato 7 ottobre, è arrivato al quarto giorno e il bilancio si aggrava di ora in ora: oltre 900 le vittime tra i cittadini dello Stato ebraico, più di 700 i morti palestinesi.

