Milano, 9 ott. (LaPresse) – “Più tardi oggi discuteremo con il cancelliere Olaf Scholz, con il presidente Biden e con il primo ministro britannico (Rishi Sunak ndr.) sulla situazione drammatica” in Medioriente e sugli sviluppi “dei prossimi giorni”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando ad Amburgo in un punto stampa a fianco del cancelliere tedesco Olaf Scholz, in occasione della riunione interministeriale Germania-Francia.

