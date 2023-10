Il premier israeliano parla alla nazione e invoca governo di unità nazionale

L’attuale bombardamento di Gaza è “solo l’inizio”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, rivolgendosi alla nazione in un discorso televisivo lunedì sera. Il premier ha aggiunto che Israele farà di tutto per liberare i prigionieri detenuti a Gaza, ma ha avvertito che “si stanno avvicinando giorni difficili” per Israele, che potrebbero creare le premesse per un conflitto che potrebbe richiedere settimane, o anche di più, per concludersi. Il premier ha invitato l’opposizione a unirsi a un governo di unità nazionale “senza precondizioni”, come fu fatto alla vigilia della Guerra dei Sei Giorni del 1967.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata