Il racconto di Pia Di Benedetto

Sono tantissimi gli italiani bloccati in Israele. Circa 250 si trovano nel Paese in via temporanea e stanno aspettando di rientrare. “Continuo a sentire i rumori dei razzi che si infrangono contro l’Iron Dome. Si vedono le nuvolette dei missili che si infrangono”, racconta a LaPresse Pia Di Benedetto, italiana bloccata nello Stato israeliano, in un video girato qualche giorno fa a Betlemme. Adesso la donna si trova in aeroporto a Tel Aviv in attesa di tornare a Roma. Intanto prosegue il conflitto tra le forze di Hamas e quelle israeliane. Quest’ultime mantengono attivo l’Iron Dome, detta anche Cupola di Ferro: un sistema mobile di difesa missilistica contro gli attacchi lanciati da Gaza, Libano e Siria. Il bilancio di vittime e feriti continua a crescere di ora in ora mentre il governo di Netanyahu ha ordinato lo stop all’ingresso di cibo, acqua e luce nella Striscia.

