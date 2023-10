Il ministro degli Esteri: "Sono 18mila quelli che vivono, circa una decina di persone sono nella striscia di Gaza"

“La nostra ambasciata a Tel Aviv e il nostro consolato a Gerusalemme stanno seguendo la situazione dei nostri connazionali. Sono 18mila quelli che vivono in Israele, molti con doppio passaporto e alcuni di questi sono anche militari”, “500 sono persone temporaneamente in Israele e circa una decina sono nella striscia di Gaza”, “al momento non abbiamo notizie negative e stiamo seguendo tutta la situazione“. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg1.

Tajani a italiani in Israele: “Non andare in aeroporto senza biglietto”

“Il consiglio che diamo ai cittadini che vogliono tornare in Italia è di non andare in aeroporto se non hanno il biglietto aereo. Ci sono due compagnie che volano” e “so che alcuni connazionali sono partiti e stanno rientrando in Italia”. Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg1 ribadendo che “l’ambasciata dà informazioni a tutti gli italiani che chiedono di saperne di più”.

