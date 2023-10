Lo scrive sui social la compagnia aerea di bandiera

“Dato il prolungarsi della situazione in Israele, tutti i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino alla mattina del 10/10. Vi preghiamo di verificare lo stato del vostro volo su sito e APP prima di recarvi in aeroporto. Grazie”. Lo scrive sui social Ita Airways, dopo l’attacco di Hamas in Israele avvenuto ieri all’alba. Scontri sono ancora in corso nel Paese nella giornata di oggi.

Lufthansa cancella tutti i voli con Israele

Lufthansa ha cancellato tutti i suoi voli da e per Israele fino a lunedì prossimo, 9 ottobre, compreso. La compagnia aerea tedesca, che aveva già cancellato i voli con Israele ieri dopo gli attacchi missilistici lanciati da Hamas, ha comunicato che le decisioni sul prossimo programma dei voli verranno prese all’inizio della prossima settimana.

Air France sospende voli con Tel Aviv

La compagnia aerea francese Air France ha annunciato la sospensione dei voli per Tel Aviv in seguito all’attacco contro Israele da parte di Hamas. La primo ministro francese Élisabeth Borne ha dichiarato all’emittente Bfm che la misura è stata attuata in forma “temporanea”. Non è ancora chiaro per quanto tempo durerà la sospensione.

