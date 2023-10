Un gruppo di 50 persone si è riunito nel quartiere di Neukoelln: scontri con la polizia

Circa 50 persone si sono riunite per una manifestazione a sostegno della Palestina nel quartiere di Neukoelln, a Berlino. La protesta è stata organizzata la sera del 7 ottobre. Alcuni partecipanti si sono scontrati con la polizia e sono stati arrestati. Molti sventolavano la bandiera palestinese gridando “la Palestina sarà libera”. Un agente, inoltre, è stato ferito dal lancio di una pietra. Ieri, inoltre, un gruppo anti-Israele, noto come Samidoun, aveva distribuito dolci ai passanti per celebrare quella che aveva definito “la vittoria della resistenza”.

