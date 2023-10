Una portavoce del ministero degli Esteri a LaPresse: "Svista tecnica, i fondi sono previsti fino al 2026"

Il ministero degli Esteri tedesco ha smentito la notizia secondo cui per il prossimo anno non sono previsti ulteriori finanziamenti per le ong che si occupano di assistenza a terra e salvataggio in mare. “I resoconti dei media non sono corretti. Il ministero degli Esteri attua il mandato del Bundestag di promuovere il salvataggio civile in mare con progetti a terra e in mare”, ha detto a LaPresse una portavoce del ministero degli Esteri tedesco. Il quotidiano tedesco Bild aveva riportato ieri sera che i fondi previsti per il finanziamento delle ong sarebbero stati sospesi dal 2024. La portavoce ha spiegato che “a causa di una svista tecnica, le risorse di bilancio corrispondenti inizialmente non erano state preventivate esplicitamente nell’attuale progetto di bilancio 2024″. E ha aggiunto: “Da diverse settimane si prevede di correggere questo problema nell’ambito dell’ulteriore processo di bilancio. Anche per gli anni dal 2024 al 2026 è previsto un finanziamento per il salvataggio in mare con autorizzazione d’impegno del Bundestag. Li attueremo”.

