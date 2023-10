Francoforte (Germania), 6 ott. (LaPresse) – Il governo tedesco sarebbe pronto a bloccare i finanziamenti alle ong che si occupano di salvataggio in mare dal 2024. Lo afferma Bild, secondo cui nella stesura del bilancio per il 2024 il ministero degli Esteri non ha nuovamente inserito la nota sui due milioni di euro per i “soccorritori in mare” che invece era prevista per l’anno in corso. “Questa non è stata una svista. La Cancelleria è contraria al pagamento ulteriore, il ministero degli Esteri la pensa allo stesso modo”, hanno riferito circoli della commissione Bilancio, come riporta ancora Bild.

