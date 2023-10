Il presidente dell'Anpi alla manifestazione della Cgil a Roma

Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi, alla manifestazione della Cgil a Roma. “Il richiamo è la Costituzione in tutti i suoi articoli e punti fondamentali. Immaginiamo l’art. 11, l’Italia ripudia la guerra, non è mai stato tanto attuale. Oggi davanti all’azione irresponsabile di Hamas nei confronti di Israele che comporterà una reazione durissima da parte di Israele con conseguenze tragiche per gli israeliani e i palestinesi, ma anche con la guerra in Ucraina. Ci avevano detto che con le sanzioni e le armi avremmo ottenuto la pace, è passato un anno e mezzo e la scia di guerra è sempre maggiore. Questa strada si è dimostrata sbagliata”.

