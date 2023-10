Attacchi di Mosca nella notte anche con droni

Le ultime notizie dalla guerra in Ucraina del 6 ottobre, nel 590esimo giorno dall’invasione russa. In mattinata nuovi raid russi con missili e droni: colpita la città di Kharkiv.

Missili russi su Kharkiv, bambino trovato morto sotto le macerie

Le truppe russe hanno colpito Kharkiv con missili di tipo Iskander. Lo riferisce il servizio stampa della Polizia regionale. Tra le macerie dei palazzi distrutti dal raid russo c’è anche un bambino di 10 anni, trovato morto sotto quello che resta di un edificio residenziale. “Un bambino di 10 anni è stato trovato sotto le macerie, purtroppo è morto”, fa sapere il governatore ucraino della regione, Oleg Synegubov, come riporta Unian. I feriti al momento sono 16, tra cui un bambino di 11 mesi. “I soccorritori stanno lavorando sul luogo dell’incidente”, ha aggiunto Synegubov.

Nell’attacco un edificio residenziale di 3 piani è andato distrutto e altri 2 condomini sono stati danneggiati. Lo riferiscono le forze dell’ordine, come riporta Unian. Sul posto è anche scoppiato un incendio, poi spento dai vigili del fuoco. Il ministro degli Interni, Ihor Klymenko, ha invitato i residenti della regione di Kharkiv a rimanere in luoghi sicuri.

Difesa ucraina distrugge 25 droni russi

La notte scorsa le forze di occupazione russe hanno nuovamente attaccato l’Ucraina da Capo Chauda in Crimea con droni. Le forze e i mezzi dell’Aeronautica Militare ucraina, in collaborazione con le forze di difesa aerea, hanno distrutto 25 droni “Shahed-131/136”, in particolare nelle regioni di Odessa, Mykolaiv, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy e Zhytomyr.

Attacco a porto vicino al confine rumeno

Nella notte l’esercito russo ha lanciato un attacco sulla regione ucraina di Odessa. “Il nemico ha nuovamente preso di mira le infrastrutture di confine e portuali del distretto di Izmail” vicino al confine con la Romania. È quanto fa sapere in un messaggio Telegram il governatore della regione Oleg Kiper. “Un granaio è stato danneggiato e 9 camion hanno preso fuoco. L’incendio è stato spento”, aggiunge Kiper, “nessuno è rimasto ferito“. I collegamenti via traghetto verso la Romania sono stati temporaneamente sospesi.

