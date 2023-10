Sono stati catturati e portati via dalla polizia

Tre orsi hanno hanno fatto irruzione all’interno di un negozio giapponese che vende tappeti tatami a Misato, nella prefettura di Akita. La polizia è rimasta in allerta per tutta la notte. I tre orsi sono stati infine catturati e portati via in due gabbie.

