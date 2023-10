Un 11enne ha ferito a colpi di pistola due ragazzini di 13 anni. E’ successo ad Apopka, cittadina a 32km da Orlando, in Florida, Stati Uniti. Il giovane, dopo un allenamento di football, ha preso la pistola della madre, lasciata incustodita in auto e ha sparato. L’aggressione sarebbe nata da un litigio. Uno dei due adolescenti è stato ferito al braccio, l’altro al busto e le loro condizioni al momento sarebbero stabili. In seguito le forze dell’ordine sono intervenute sequestrando l’arma al bambino, accusato di tentato omicidio di secondo grado e registrato nel centro di valutazione minorile. Anche la madre del ragazzo potrebbe dover affrontare un’accusa di secondo grado per aver lasciato un’arma incustodita. Il capo della polizia di Apopka Mike McKinley in conferenza stampa ha affermato che sono ancora in corso le indagini per capire quale sia stato il motivo del litigio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata