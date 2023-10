Volodymyr Zelensky è arrivato a Granada, in Spagna, per la riunione della Comunità politica europea. “Penso che la sfida principale che dobbiamo affrontare è salvaguardare l’unità in Europa. Non parlo solo dei Paesi europei. Penso che è la sfida più grande che dovremo affrontare perché la Russia attaccherà con la disinformazione”, ha detto il presidente ucraino che poi ha aggiunto: “La seconda sfida per l’Ucraina è avere uno scudo di difesa per l’inverno perché in inverno avremo molti attacchi di diverse dimensioni”.

