Il leader di Kiev: "La nostra priorità è il rafforzamento della difesa aerea"

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky annuncia che oggi sarà al vertice della Comunità politica europea a Granada. “Sono arrivato a Granada, in Spagna, per partecipare al Summit della Comunità politica europea” ha annunciato il leader di Kiev sulla piattaforma X, ex Twitter.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.

Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.

We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…

October 5, 2023