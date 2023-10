Il leader di Kiev al vertice della Comunità politica europea a Granada

“La Russia sta considerando vari scenari per gli anni a venire. Uno di questi è particolarmente pericoloso: se ci sarà una pausa nella loro aggressione contro l’Ucraina, un qualsiasi congelamento della situazione, ci sarà un nuovo momento critico nel 2028. Se alla Russia sarà permesso di adattarsi ora, nel 2028 il Cremlino sarà in grado di ripristinare il potenziale militare che abbiamo distrutto e avrà abbastanza spinta per concentrarsi sull’espansione”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al vertice della Comunità politica europea a Granada. “Oltre all’Ucraina, obiettivi sono sicuramente gli Stati baltici e sicuramente altri paesi in cui sono presenti contingenti russi. Queste sono informazioni chiare provenienti dalla nostra intelligence e le stiamo segnalando direttamente a voi”, ha sottolineato.

