La tv di Stato siriana riferisce dell'attacco, parlando di un numero imprecisato di morti sia civili che militari

Strage a Homs in Siria. Almeno sette ufficiali sono rimasti uccisi e altre 20 persone sono rimaste ferite in Siria in un attacco con droni che ha colpito una cerimonia di diploma di ufficiali militari nella città di Homs. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, aggiungendo che fra i presenti c’era anche il ministro siriano della Difesa. La tv di Stato siriana riferisce dell’attacco, parlando di un numero imprecisato di morti sia civili che militari e decine di feriti.

Secondo quanto riferito dalle forze armate siriane, i droni arichi di esplosivo hanno preso di mira la cerimonia al suo termine. Le forze armate hanno accusato per l’attacco insorti “sostenuti da forze internazionali note” e hanno riferito che alcuni dei feriti erano in condizioni critiche, tra cui donne e bambini. Non hanno specificato il numero delle vittime e non hanno accusato nessuno in particolare. Al momento l’attacco non è stato rivendicato da nessun gruppo. L’esercito siriano ha affermato “che risponderà con piena forza e determinazione a queste organizzazioni terroristiche ovunque esse siano”.

