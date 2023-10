I due leader hanno discusso in occasione della riunione della Comunità politica europea

Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky a Granada, in Spagna, in occasione della riunione della Comunità politica europea. La presidente del Consiglio – fa sapere palazzo Chigi – ha confermato il continuo e convinto sostegno del governo italiano alle autorità ucraine. Aiuti che proseguiranno finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva. Il leader di Kiev, da parte sua, ha ringraziato la premier per il supporto. I due hanno discusso di diversi temi tra cui: aiuti militari, la questione del grano a favore dei Paesi africani, la prossima presidenza italiana del G7 e la ricostruzione di Odessa.

