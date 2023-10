I poliziotti sono stati investiti da una granata

Cinque agenti della polizia di frontiera israeliana sono rimasti feriti negli scontri divampati mercoledì sera a Tulkarem, in Cisgiordania, in un raid dell’esercito dello Stato ebraico volto ad arrestare membri dei gruppi armati palestinesi. I miliziani hanno sparato e lanciato esplosivi contro i soldati ma a ferire i poliziotti è stata una granata lanciata dall’esercito contro i palestinesi e rimbalzata su un cancello di metallo, ha fatto sapere l’Idf. Non si sa se ci siano feriti tra gli uomini delle fazioni armate islamiche. Nelle immagini gli agenti trascinano uno dei loro colleghi feriti. Tre sono in gravi condizioni.

