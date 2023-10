L'esercito britannico ammette che si è trattato di un "fattore causale" nella morte di Jaysley Beck, sul cui telefono c'erano più di 3.500 messaggi

Jaysley Beck, la soldatessa britannica di 19 anni che si tolse la vita in un campo militare nel dicembre del 2021, si è suicidata in seguito alle molestie subite dal suo diretto superiore. Sono i risultati di un’indagine dell’esercito britannico sul caso, pubblicati il 4 ottobre. Tra le molestie del superiore c’è stato anche l’invio di migliaia di messaggi nell’arco di due mesi, ed è “quasi certo che questo sia stato un fattore causale” nel suicidio della ragazza.

La 19enne, mitragliera della Royal Artillery, si tolse la vita in un campo militare nel sud dell’Inghilterra a dicembre del 2021 a seguito di “un intenso periodo di comportamenti indesiderati” sottolinea il report. Secondo il documento, a ottobre del 2021 la giovane ricevette più di mille messaggi WhatsApp e audio dal suo superiore al Camp Larkhill, che si trova nel mezzo della pianura di Salisbury, circa 138 km a sud-ovest di Londra. Il mese successivo, il numero era salito a più di 3.500 messaggi. “Sebbene questo comportamento sia terminato la settimana prima della sua morte, sembra che abbia continuato a influenzarla e abbia avuto un impatto significativo sulla sua capacità di recupero e sul suo benessere mentale“, si legge nel rapporto, che non fa il nome del superiore che ha inviato i messaggi. Secondo le conclusioni dell’indagine, la soldatessa Jaysley Beck non aveva condizioni di salute mentale diagnosticate e non aveva cercato assistenza da nessuno nell’esercito, ma gli investigatori hanno aggiunto che i problemi familiari, compreso un lutto, hanno giocato un ruolo, aspetto questo che è stato respinto dalla famiglia.

La madre: “Non è semplice bloccare il tuo capo”

“È facile per la gente dire: perché non lo blocchi? Devi avere rispetto per chi è al di sopra di te, e Jaysley aveva rispetto, ma non è così semplice bloccare il tuo capo“, ha detto la madre di Beck, Leighann McCready. “È stato molto evidente il suo impatto emotivo”, ha aggiunto. Le circostanze della morte della soldatessa, compresa la causa, devono ancora essere determinate dal medico legale. Emma Norton, legale della famiglia, del Centro per la giustizia militare, ha dichiarato che è “estremamente significativo” che l’esercito abbia ammesso che le molestie sessuali sono state un fattore causale nella morte di Beck. “Se c’è un aspetto positivo in questa terribile situazione, è il fatto che l’esercito l’abbia ammesso in questa fase relativamente precoce”, ha detto Norton. “Non credo che sarebbe successo qualche anno fa“, ha aggiunto. Un portavoce dell’esercito ha dichiarato che i suoi “pensieri e le sue condoglianze” sono rivolti alla famiglia e agli amici di Beck.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata