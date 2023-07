L'obiettivo è difendere lo scalo da un assalto di paracadutisti ed elicotteri

Taiwan ha organizzato un’esercitazione anti-aerea all’aeroporto internazionale di Taoyuan. Lo scalo ha sospeso il traffico aereo per un’ora. L’obiettivo dell’esercito dell’isola è di difendere l’importante aeroporto da un assalto di paracadutisti ed elicotteri. Le esercitazioni annuali di Taiwan, chiamate Han Kuang, vogliono mostrare le capacità di difesa dell’esercito locale in caso di attacco da parte della Cina, che rivendica il territorio autogovernato come proprio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata