Era al lavoro per l'emergenza incendi nel Paese

Un aereo dei vigili del fuoco è precipitato nel Sud della Grecia: morti i 2 piloti. L’episodio è stato ripreso dalla tv di Stato Ert. Il canadair è caduto nell’area di Platanistos a Karystos. Un elicottero sta ora volando sul luogo dell’incidente per verificare la situazione, riporta l’emittente. L’emergenza incendi in Grecia prosegue da giorni, con le isole di Rodi e Corfù e la zona di Karystos interessate dai roghi più grandi. A Rodi i vigili del fuoco stanno combattendo contro le fiamme per l’ottavo giorno consecutivo.

L’incidente è avvenuto nell’area di Platanistos a Karystos, sull’isola greca di Eubea. Mostrato in diretta tv, si vede il velivolo a bassa quota scomparire in un canyon prima che si alzi una palla di fuoco pochi istanti dopo. Le autorità stanno lottando in tutto il Paese contro gli incendi, che hanno ripreso vigore per le alte temperature.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata