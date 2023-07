Al suo posto è stato nominato Wang Yi, responsabile della politica estera del Partito comunista cinese

La massima assemblea legislativa cinese si è riunita oggi per esaminare un progetto di modifica del diritto penale e una decisione sulla nomina e la rimozione di funzionari. Qin Gang è stato rimosso dalla carica di ministro degli Esteri e Wang Yi, responsabile della politica estera del Partito comunista cinese, è stato nominato ministro degli Esteri la suo posto. Lo riferisce il quotiano governativo Global Times.

I media statali cinesi non hanno fornito alcuna ragione per la rimozione di Qin, che era però sparito dalla circolazione da quasi un mese. Sulla sua assenza sono state fatte molte speculazioni che spaziano dalle vicende personali alle rivalità politiche. Il ministero non ha rilasciato alcun commento durante il briefing quotidiano di martedì. Wang Yi ha già ricoperto la carica di ministro degli Esteri, precededno proprio Qin nell’incarico.

