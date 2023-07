Tra i condannati c'è Salah Abdeslam, che sta già scontando l'ergastolo in Francia per il suo ruolo negli attacchi di Parigi del 2015

La Corte d’Assise di Bruxelles ha ritenuto 6 dei 10 imputati colpevoli di omicidio terroristico per gli attacchi all’aeroporto e in una stazione della metropolitana di Bruxelles del 2016 in cui rimasero uccise 32 persone. Tra i condannati c’è Salah Abdeslam, che sta già scontando l’ergastolo in Francia per il suo ruolo negli attacchi di Parigi del 2015 al Bataclan. Sia gli attacchi di Bruxelles che quelli Parigi erano stati rivendicati dall’Isis.

Il verdetto è stato riportato dall’emittente pubblica RTBF, dal quotidiano Le Soir e dai siti web HLN e Nieuwsblad. La giuria di 12 persone ha emanato il verdetto dopo quasi tre settimane di deliberazione. L’omicidio terroristico era uno dei vari capi d’accusa che i sospettati dovevano affrontare. La sentenza sarà decisa in un processo separato, non prima di settembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata