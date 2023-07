Ha vinto il 68enne Gerrit Marshall. Il concorso si tiene a Key West in Florida

Gerrit Marshall, 68enne tecnico televisivo in pensione di Madison (Wisconsin) ha vinto il concorso ‘Hemingway Look-Alike’, gara di sosia dello scrittore americano Ernest Hemingway che ogni anno si tiene a Key West, in Florida, negli Stati Uniti. La competizione si tiene allo Sloppy Joe’s Bar, un luogo dove l’autore passava il tempo quando viveva a Key West negli anni ’30. Marshall era alla sua 11esima partecipazione al concorso, e ha trionfato superando quasi 140 altri sfidanti. L’uomo ha dichiarato di condividere con Hemingway diverse caratteristiche, oltre all’aspetto, e di aver scritto sia saggistica che narrativa breve. “Come Hemingway, amo la vita all’aria aperta; mi piace moltissimo pescare”, ha detto, aggiungendo tuttavia che non può eguagliare il numero di quattro matrimoni del defunto autore. “Io ho una sola moglie, ma non importa: mi basta”, ha detto Marshall.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata