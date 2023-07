Il primo ministro è stato dimesso dall'ospedale dopo un intervento d'urgenza al cuore

L’arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Knesset (il parlamento di Gerusalemme) in occasione del voto sulla controversa riforma della giustizia che ha portato migliaia di cittadini in piazza negli ultimi mesi. Il primo ministro è uscito dall’ospedale nella mattina di lunedì dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per l’installazione di un pacemaker. Il giorno prima i medici avevano annunciato il buon esito dell’intervento, mentre Netanyahu si era mostrato in un video dicendo di star bene e affermando: “Voglio che sappiate che mi unirò ai miei colleghi della Knesset”. La riforma limita alcuni poteri della magistratura, compresi quelli della Corte suprema di contestare le decisioni adottata dal parlamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata