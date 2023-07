Roghi fuori controllo sull'isola

Gli incendi a Rodi, in Grecia, sono “fuori controllo”. Lo riferiscono le autorità, facendo presente che “circa 19mila persone sono state evacuate dall’isola“. Per il ministero dei Cambiamenti climatici e della Protezione civile si tratta della “più grande evacuazione da un incendio nel Paese”.

La polizia locale riferisce di aver evacuato 19mila persone, alcuni via terra e altri via mare, da 12 villaggi e diversi hotel, senza vittime; sei le persone brevemente ricoverate in ospedale per problemi respiratori.

Gli incendi continuano a bruciare l’isola per il sesto giorno di fila. Le temperature dovrebbero raggiungere oggi i 43°C ad Atene e i 45 gradi nelle aree interne della Grecia centrale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata