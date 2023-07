Il leader di Vox ha commentato i risultati elettorali

Chiuse le elezioni in Spagna: “Vedo molti festeggiamenti nelle sedi degli altri partiti, sembra che abbiano vinto tutti e per questo colgo l’occasione per congratularmi con Feijóo come vincitore delle elezioni. Lo ha fatto non dipendendo da Vox, come voleva”. Lo ha detto il leader di Vox Santiago Abascal, parlando dalla sede del partito, attaccando il leader del Psoe. “È una pessima notizia che Pedro Sanchez, anche se ha perso le elezioni, possa bloccare l’investitura” di un governo di destra e “persino governare con l’appoggio del comunismo, del terrorismo e dell’indipendentismo”, ha aggiunto Abascal.

