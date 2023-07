Immagine dai media locali

E’ crollato un ponte a Patrasso, in Grecia. Al momento – riferisce il giornale greco ‘Ta Nea’ – ci sarebbero due morti e persone sotto le macerie, di cui al momento non si conosce il numero. Il ponte si trova nel quartiere di Bozaitika, a Patrasso.

Il crollo – viene raccontanto – è avvenuto mentre era in corso la demolizione controllata. I lavori sono in corso nel sito da due anni. Sul posto sono in atto i soccorsi; i vigili del fuoco che stanno operando con motoseghe e particolari mezzi adatti a frantumare enormi blocchi di cemento. Sul posto sono accorsi il viceministro delle Infrastrutture Christina Alexopoulou, il governatore regionale Nektarios Farmakis e il vicegovernatore regionale Charalambos Bonanos, e il sindaco di Patreon Kostas Peletidis.

