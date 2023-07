Si vota per le elezioni generali anticipate fino alle 20 di domenica

Anche Pedro Sanchez ha votato per le elezioni generali, nel seggio a Madrid, al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a poca distanza dal Palazzo della Moncloa. Sanchez, parlando con i cronisti dopo il voto, ha invitato i cittadini a votare per far sì che dalle elezioni esca un “governo forte, affinché la Spagna possa avanzare nei prossimi quattro anni”, e ha rimarcato l’importanza di queste elezioni per il Paese iberico ma anche per il “mondo e l’Europa”.

