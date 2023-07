I residenti di Kenmore, un piccolo villaggio della Scozia, hanno lanciato una petizione per fermare i progetti edili di un’azienda immobiliare statunitense nel loro territorio. La cittadina si trova sulle rive del fiume Tay e ospita circa 100 abitanti che temono che il villaggio diventi una meta per soli ricchi. Secondo Sky News, la Investors Discovery Land Company, società con sede in Arizona, avrebbe acquistato e poi chiuso l’hotel e l’ufficio postale di Kenmore. “Dovrebbero esserci 208 case di lusso. Costeranno da 3 a 50 milioni di sterline. Si cercherà di chiudere il tutto. Non vogliono che il grande pubblico passi davanti alle loro case di lusso”, ha detto Rob Jamieson, attivista di Protect Loch Tay.

