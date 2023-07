La protesta per chiedere l'arresto delle persone coinvolte nelle violenze in Manipur

Centinaia di membri della comunità Kuki hanno partecipato alla manifestazione a Nuova Delhi per chiedere l’arresto immediato delle persone coinvolte nell’aggressione alle due donne costrette a sfilare nude in Manipur. Nel filmato, poi postato sui social, si vedono le due donne circondate da decine di giovani uomini che le palpeggiano e le trascinano in un campo. I manifestanti hanno anche chiesto il licenziamento di Biren Singh, il più alto funzionario eletto nello Stato dove più di 130 persone sono state uccise da quando, all’inizio di maggio, sono scoppiate le violenze tra due gruppi etnici dominanti.

